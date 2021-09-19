Собянин рассказал об активности избирателей в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 50% избирателей в столице проголосовали на выборах депутатов Госдумы.

«В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали, спасибо им за это. В Москве были выборы необычные», — приводит ТАСС слова Собянина.

Он отметил, что впервые масштабно прошло дистанционное электронное голосование.

Собянин добавил, что электронное голосование «выдержало все технологические испытания, DDoS-атаки и показало свою надёжность и честность».

Ранее сообщалось, что в Москве на выборах в Госдуму не зафиксировано серьёзных нарушений.

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