Собянин рассказал об активности избирателей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 50% избирателей в столице проголосовали на выборах депутатов Госдумы.

«В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали, спасибо им за это. В Москве были выборы необычные», — приводит ТАСС слова Собянина.

Он отметил, что впервые масштабно прошло дистанционное электронное голосование.

Собянин добавил, что электронное голосование «выдержало все технологические испытания, DDoS-атаки и показало свою надёжность и честность».

Ранее сообщалось, что в Москве на выборах в Госдуму не зафиксировано серьёзных нарушений.