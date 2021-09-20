В Минобороны рассказали о ходе учений стран ШОС «Мирная миссия — 2021»

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В антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2021», которые пройдут в Оренбургской области с 20 по 24 сентября, примут участие около 5,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«С 20 по 24 сентября 2021 года на полигоне Донгуз в Оренбургской области пройдёт совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооружённых сил государств — членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2021», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в манёврах впервые примут участие военнослужащие из Белоруссии.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

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