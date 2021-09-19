Спасатели нашли потерявшегося на Эльбрусе американца
Спасатели нашли альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе. Ему помогают спуститься вниз, сообщили в МЧС.
- © ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
«В 21:26 мск в воскресенье спасатели нашли американского альпиниста и спускают его вниз», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее сотрудники МЧС отправились на поиски гражданина США, который находится на Эльбрусе на высоте 4957 м.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»