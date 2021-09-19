Спасатели нашли потерявшегося на Эльбрусе американца

Спасатели нашли альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе. Ему помогают спуститься вниз, сообщили в МЧС.

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