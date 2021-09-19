На Эльбрусе ищут потерявшегося на высоте почти 5 тысяч метров гражданина США

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Сотрудники МЧС отправились на поиски гражданина США, который находится на Эльбрусе на высоте 4957 м. К операции привлечены сотрудники Эльбрусского поисково-спасательного отряда.
На Эльбрусе ищут потерявшегося на высоте почти 5 тысяч метров гражданина США
  • ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

Как сообщили в МЧС, ведомство получило сообщение о сигнале SOS по спутниковой системе от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус.

«К поисково-спасательным работам привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве четырёх человек и одной единицы техники», — заявили в ведомстве.

В мае один человек умер от сердечного приступа при восхождении на гору Эльбрус в составе группы альпинистов.

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