На Эльбрусе ищут потерявшегося на высоте почти 5 тысяч метров гражданина США
- ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
Как сообщили в МЧС, ведомство получило сообщение о сигнале SOS по спутниковой системе от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус.
«К поисково-спасательным работам привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве четырёх человек и одной единицы техники», — заявили в ведомстве.
В мае один человек умер от сердечного приступа при восхождении на гору Эльбрус в составе группы альпинистов.