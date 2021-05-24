Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

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Один человек умер от сердечного приступа при восхождении на гору Эльбрус в составе группы альпинистов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

«Группа из г. Пятигорска зарегистрированная в МЧС России вышла на восхождение горы Эльбрус в составе 4 человек. Одному из участков группы стало плохо (сердечный приступ) и скончался на месте», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в 02:02 (мск) 24 мая тело альпиниста спустили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В марте сообщалось, что альпинист, совершавший восхождение в составе группы, погиб на Корякском вулкане на Камчатке.

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