Альпинист погиб при восхождении на вулкан на Камчатке

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Альпинист, совершавший восхождение в составе группы, погиб на Корякском вулкане на Камчатке.

«По предварительной информации, они пошли на вулкан, там начала портиться погода, и они потерялись. Двое мужчин спустились, а третий потерял «кошку» и не мог идти. На его поиски отправились спасатели ПСО, которые в ночь на 27 марта приехали к подножию, а с рассветом 28 марта стали совершать восхождение», — приводит РИА Новости сообщение регионального МЧС.

Спасатели дошли до места, откуда альпинист связывался с экстренными службами, но не нашли его, тело было обнаружено, когда спасатели спускались с вулкана.

Мужчина сорвался в ущелье, уточнили в МЧС. 

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли двух заблудившихся на Эльбрусе туристов.

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