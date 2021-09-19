Во ФСИН опровергли информацию о том, что Уилана ударили в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о применении насилия к осуждённому за шпионаж в России американцу Полу Уилану в мордовской колонии.

«Информация о том, что осуждённого Пола Уилана якобы кто-то ударил в здании администрации исправительной колонии, не соответствует действительности и является провокацией», — приводит Интерфакс сообщение УФСИН по Мордовии.

Там отметили, что «осуждённый Пол Уилан отбывает наказание, назначенное ему судом, в строгом соответствии с российским законодательством».

Ранее адвокат Ольга Карлова сообщила, что получила письмо от брата Уилана Дэвида, «в котором он говорит, что 10 сентября Пола ударили, когда он находился в здании администрации колонии».

Ранее стало известно, что Министерство юстиции России не получало ходатайство защиты осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана о его передаче для отбытия наказания в США.