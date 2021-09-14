Минюст России пока не получил ходатайство о передаче Уилана США

Министерство юстиции России не получало ходатайство защиты осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана о его передаче для отбытия наказания в США.

«До настоящего времени обращение осуждённого либо его представителя, компетентного органа США, а также копия вступившего в законную силу постановления Верховного суда Республики Мордовия в Минюст России не поступили», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста.

14 сентября стало известно, что Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Пола Уилана для отбытия наказания в США.

Ходатайство направили в Министерство юстиции для «сбора необходимой информации» в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осуждённого с компетентным органом США.