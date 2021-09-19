В Минобороны рассказали о ходе голосования среди военнослужащих

Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что голосование российских военных на выборах почти завершено.

«По предварительным данным, в выборах в единый день голосования в вооружённых силах приняло участие 99,8% военного электората, включённого в списки участников голосования», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что всего в выборах принимают участие более 1 250 000 военнослужащих и гражданских специалистов. По его словам, в основном голосование проходит по месту прописки.

«В настоящее время голосование в вооружённых силах практически завершено. На участках для голосования, образованных на территориях воинских частей, присутствуют наблюдатели. Замечаний от них не зафиксировано», — добавил он.

Ранее в МВД России назвали число зафиксированных нарушений с начала избирательной кампании.