В Минобороны рассказали о ходе голосования среди военнослужащих

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Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что голосование российских военных на выборах почти завершено.
В Минобороны рассказали о ходе голосования среди военнослужащих
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в выборах в единый день голосования в вооружённых силах приняло участие 99,8% военного электората, включённого в списки участников голосования», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что всего в выборах принимают участие более 1 250 000 военнослужащих и гражданских специалистов. По его словам, в основном голосование проходит по месту прописки.

«В настоящее время голосование в вооружённых силах практически завершено. На участках для голосования, образованных на территориях воинских частей, присутствуют наблюдатели. Замечаний от них не зафиксировано», — добавил он.

Ранее в МВД России назвали число зафиксированных нарушений с начала избирательной кампании.

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