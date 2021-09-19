Шесть человек пострадали в результате ДТП в Кировской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Кировской области.
«19 сентября в Слободском районе на 614-м км федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь, по предварительным данным, 23-летний молодой человек, водитель ВАЗ-2106, совершил съезд с дороги и опрокидывание», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что в результате происшествия водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ-2106 получили травмы.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее полиция в Чите возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего водителя, который выехал на тротуар в центре города, сбив насмерть молодого человека и покалечив девушку.