В Чите возбудили дело в отношении сбившего двух человек водителя

Полиция в Чите возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего водителя, который выехал на тротуар в центре города, сбив насмерть молодого человека и покалечив девушку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

«В минувший вторник в Чите 35-летний водитель внедорожника Nissan Terrano, проехав через бордюрное ограждение, совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, однако впоследствии был задержан автоинспекторами», — приводит ТАСС сообщение.

В результате аварии один из пешеходов скончался на месте, девушку с тяжёлыми травмами госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее водитель иномарки насмерть сбил девушку на пешеходном переходе на улице Гаврикова в Москве.