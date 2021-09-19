В Москве общая явка на выборы в Госдуму составила 43,3% на 15:00 19 сентября

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Явка на выборы в Госдуму в Москве, учитывая онлайн-голосование, на 15:00 19 сентября достигла 43,3%.
В Москве общая явка на выборы в Госдуму составила 43,3% на 15:00 19 сентября
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«В Москве на 15:00 общая явка — 43,3%, бумажная явка — 19%, электронная явка — 93,7%. Это превышает электронную явку на [голосовании по поправкам к] Конституции, у нас там было 93,02%», — цитирует ТАСС заявление общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.

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