В Москве общая явка на выборы в Госдуму составила 43,3% на 15:00 19 сентября
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- РИА Новости
«В Москве на 15:00 общая явка — 43,3%, бумажная явка — 19%, электронная явка — 93,7%. Это превышает электронную явку на [голосовании по поправкам к] Конституции, у нас там было 93,02%», — цитирует ТАСС заявление общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.
RT ведёт трансляцию хода голосования.