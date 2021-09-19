Более 150 тысяч жителей Донбасса проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму

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Председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский заявил, что свыше 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму.
Более 150 тысяч жителей Донбасса проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму
  • © Рамиль Ситдиков

«На 15:45 проголосовали больше 150 тыс. человек», — приводит ТАСС слова Вышинского.

Он подчеркнул, что вышеуказанное число избирателей является приблизительным по причине того, что некоторые российские граждане, живущие в ДНР и ЛНР, ранее уже имели регистрацию в России и принимали участие в выборах, «имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки».

Ранее сообщалось, что для голосующих в России на выборах в Госдуму жителей ЛНР организовали автобусные рейсы.

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