Более 150 тысяч жителей Донбасса проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму
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«На 15:45 проголосовали больше 150 тыс. человек», — приводит ТАСС слова Вышинского.
Он подчеркнул, что вышеуказанное число избирателей является приблизительным по причине того, что некоторые российские граждане, живущие в ДНР и ЛНР, ранее уже имели регистрацию в России и принимали участие в выборах, «имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки».
Ранее сообщалось, что для голосующих в России на выборах в Госдуму жителей ЛНР организовали автобусные рейсы.