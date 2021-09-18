Для голосующих в России на выборах в Госдуму жителей ЛНР организовали автобусные рейсы

Около 60 рейсов в день совершают автобусы из Луганска в Ростовскую область для организации участия жителей самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) в выездном голосовании на выборах в Госдуму.

«С ярмарочной площади (ежедневно осуществляется. — RT) около 40 рейсов, с утра — каждые десять минут, потом интервал увеличивается. С ж/д вокзала — около 20 автобусов», — приводит Луганскинформцентр слова начальника отдела по гуманитарным вопросам администрации Луганска Владимира Титаренко.

Выезды также осуществляются из других городов ЛНР.

По словам Титаренко, люди переходят границу пешком, потом их встречают другие автобусы.

Ранее стало известно, что на выборах депутатов Госдумы в Калининградской области в первый день проголосовали 15% граждан.