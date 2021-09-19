Ставропольский избирком признал нарушения на участке в Пятигорске
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- РИА Новости
«Считаем, что был грубо нарушен порядок проведения голосования и он ведёт за собой невозможность установления результатов волеизъявления избирателей», — сказал он.
От должности освобождён председатель участковой избирательной комиссии №1085, добавил Тарасов.
«Сейчас работаем по вопросу признания недействительными бюллетеней, которые хранятся в сейф-пакетах голосования в течение двух дней — 17 и 18 сентября», — цитирует его ТАСС.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала к увольнению главы территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае по факту нарушения на участке в Пятигорске.
Возмущение главы ЦИК вызвала запись с видеокамеры, зафиксировавшей, как неизвестный закрыл одну из камер на избирательном участке шваброй.