Ставропольский избирком признал нарушения на участке в Пятигорске

На одном из избирательных участков в Пятигорске был нарушен порядок проведения голосования, результаты будут признаны недействительными, сообщил председатель ставропольского избиркома Сергей Тарасов во время видеосвязи с ЦИК России.

«Считаем, что был грубо нарушен порядок проведения голосования и он ведёт за собой невозможность установления результатов волеизъявления избирателей», — сказал он.

От должности освобождён председатель участковой избирательной комиссии №1085, добавил Тарасов.

«Сейчас работаем по вопросу признания недействительными бюллетеней, которые хранятся в сейф-пакетах голосования в течение двух дней — 17 и 18 сентября», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала к увольнению главы территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае по факту нарушения на участке в Пятигорске.

Возмущение главы ЦИК вызвала запись с видеокамеры, зафиксировавшей, как неизвестный закрыл одну из камер на избирательном участке шваброй.