Следователи завели уголовное дело после вброса на участке в Адыгее

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Председатель избиркома Нурбий Самогов заявил, что сотрудники Следственного управления СК России по Адыгее возбудили уголовное дело по факту вброса бюллетеней во время выборов в Госдуму на избирательном участке в республике.
Следователи завели уголовное дело после вброса на участке в Адыгее
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

«На 158-м участке вброс. СК возбудил уголовное дело», — заявил Самогов во время прямого включения в ЦИК.

Он сообщил, что инцидент произошёл во второй день голосования.

Отмечается, что ЦИК Адыгеи сразу отправил на избирательный участок комиссию, ящик опечатали и предоставили другой.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала уволить главу территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае по факту обнаруженного нарушения на избирательном участке в Пятигорске. 

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