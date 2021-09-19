Следователи завели уголовное дело после вброса на участке в Адыгее

Председатель избиркома Нурбий Самогов заявил, что сотрудники Следственного управления СК России по Адыгее возбудили уголовное дело по факту вброса бюллетеней во время выборов в Госдуму на избирательном участке в республике.

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РИА Новости

«На 158-м участке вброс. СК возбудил уголовное дело», — заявил Самогов во время прямого включения в ЦИК. Он сообщил, что инцидент произошёл во второй день голосования. Отмечается, что ЦИК Адыгеи сразу отправил на избирательный участок комиссию, ящик опечатали и предоставили другой. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала уволить главу территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае по факту обнаруженного нарушения на избирательном участке в Пятигорске.