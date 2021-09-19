По факту падения гидросамолёта в ХМАО заведено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту падения гидросамолёта в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По факту падения гидросамолёта в ХМАО заведено уголовное дело
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что гидросамолёт, на борту которого, по предварительным данным, находились два человека, упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе.

Прокуратура и СК организовали проверки по данному факту.

Позднее стало известно, что обломки гидросамолёта найдены.

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