По факту падения гидросамолёта в ХМАО заведено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения гидросамолёта в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что гидросамолёт, на борту которого, по предварительным данным, находились два человека, упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе.

Прокуратура и СК организовали проверки по данному факту.

Позднее стало известно, что обломки гидросамолёта найдены.