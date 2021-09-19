В Москве рассказали о воспользовавшихся функцией изменения поданного голоса на выборах

В общественном штабе по наблюдению за выборами в столице заявили, что порядка 212 тыс. участников онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве воспользовались функцией изменения поданного голоса.

Об этом сообщает ТАСС.

«На 08:30 мск явка на онлайн-голосование в Москве — 84,7%, проголосовали более 1,7 млн человек... 214 тыс. уникальных людей прибегли к отложенному решению за всё время, это от принявших участие в дистанционном голосовании 12,5%», — заявили в штабе.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.