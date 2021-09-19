В Москве рассказали о воспользовавшихся функцией изменения поданного голоса на выборах
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«На 08:30 мск явка на онлайн-голосование в Москве — 84,7%, проголосовали более 1,7 млн человек... 214 тыс. уникальных людей прибегли к отложенному решению за всё время, это от принявших участие в дистанционном голосовании 12,5%», — заявили в штабе.
В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.
RT ведёт трансляцию хода голосования.