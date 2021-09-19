Наблюдатели из СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму на момент начала заключительного дня голосования.

«За прошедшие два дня нашей работы в результате посещения избирательных участков членами нашей группы наблюдателей каких-либо нарушений выявлено не было», — цитирует ТАСС руководителя группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместителя председателя сената парламента Казахстана Аскара Шакирова.

По его словам, выборы проходят на высоком организационном уровне.

Он добавил, что наблюдатели от МПА СНГ не выявили проблем с проведением электронного голосования.

Ранее стало известно, что более 1,7 млн человек в Москве проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы за два дня.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.