Наблюдатели из СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму

Короткая ссылка
Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму на момент начала заключительного дня голосования.

«За прошедшие два дня нашей работы в результате посещения избирательных участков членами нашей группы наблюдателей каких-либо нарушений выявлено не было», — цитирует ТАСС руководителя группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместителя председателя сената парламента Казахстана Аскара Шакирова.

По его словам, выборы проходят на высоком организационном уровне.

Он добавил, что наблюдатели от МПА СНГ не выявили проблем с проведением электронного голосования.

Ранее стало известно, что более 1,7 млн человек в Москве проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы за два дня.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить