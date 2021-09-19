Эксперт допустил завоз штамма коронавируса «мю» в Россию

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев не исключил, что штамм коронавируса «мю» был уже завезён в Россию.

По его словам, на прошлой неделе поступала информация о том, что в странах Азии и Европы выявлены первые случаи инфицирования данным штаммом.

«Это значит, что экспансия идёт по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус «мю»», — приводит ТАСС заявление Исаева.

Специалист отметил, что на данный момент невозможно определить, как будет развиваться «заболеваемость именно коронавирусом «мю».

В конце августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла выявленный в январе в Колумбии штамм коронавируса B.1.621, названный буквой греческого алфавита «мю», в свой мониторинговый список в качестве «варианта, вызывающего интерес».