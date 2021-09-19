Эксперт прогнозирует спад заболеваемости COVID-19 в России в январе

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Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России ожидается в конце января 2022 года. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, вспышка заболеваемости инфекционными заболеваниями длится в среднем четыре-шесть недель.

«Если она начнётся в конце октября — ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть ещё динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае», — приводит ТАСС заявление Исаева.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о необходимости ревакцинации против коронавируса.

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