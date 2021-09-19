Эксперт прогнозирует спад заболеваемости COVID-19 в России в январе
По его словам, вспышка заболеваемости инфекционными заболеваниями длится в среднем четыре-шесть недель.
«Если она начнётся в конце октября — ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть ещё динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае», — приводит ТАСС заявление Исаева.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о необходимости ревакцинации против коронавируса.