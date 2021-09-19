Явка на выборы в Карелии составила 22,77%

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В Карелии явка на выборы в Госдуму и законодательное собрание региона составила 22,77% на 20:00 мск субботы, 18 сентября.

Об этом сообщила ЦИК республики в соцсети «ВКонтакте».

«В Карелии продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и законодательного собрания Республики Карелия. По состоянию на 20:00 18 сентября явка избирателей составила 115 866 человек, что составляет 22,77% от числа избирателей Карелии», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что явка на выборы в Свердловской области по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 18 сентября составила 32,34%.

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