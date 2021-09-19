Явка на выборы в Карелии составила 22,77%
Об этом сообщила ЦИК республики в соцсети «ВКонтакте».
«В Карелии продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и законодательного собрания Республики Карелия. По состоянию на 20:00 18 сентября явка избирателей составила 115 866 человек, что составляет 22,77% от числа избирателей Карелии», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что явка на выборы в Свердловской области по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 18 сентября составила 32,34%.