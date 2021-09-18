В Калининградской области явка на выборы в Госдуму за два дня голосования составила 25,53%

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В Калининградской области явка на выборы в Госдуму за два дня голосования составила 25,53%.

Как сообщает ТАСС, такие данные на 20:00 местного времени (21:00 мск) 18 сентября опубликовала областная избирательная комиссия.

«На выборах депутатов Государственной думы средняя явка по региону составила 25,53%. Наибольшая явка в Ладушкинском городском округе — 41,43%, в Балтийском городском округе — 39,88%, Янтарном городском округе — 34,68% и Неманском городском округе — 37,96%», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что явка на выборы в Свердловской области по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 18 сентября составила 32,34%.

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