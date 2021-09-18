Явка по итогам двух дней голосования в Чечне составила 73,49%

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Явка по итогам двух дней голосования в Чеченской Республике составила 73,49%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный избирком.
Явка по итогам двух дней голосования в Чечне составила 73,49%
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«По итогам второго дня голосования явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания России восьмого созыва, выборах главы Чеченской Республики, выборах депутатов парламента Чеченской Республики пятого созыва, а также муниципальных выборах составила 73,49%», — сообщили в избиркоме.

Отмечается, что «в голосовании приняли участие 569 519 избирателей».

Ранее сообщалось, что явка на выборы в Свердловской области по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 18 сентября составила 32,34%.

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