Явка по итогам двух дней голосования в Чечне составила 73,49%
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- РИА Новости
«По итогам второго дня голосования явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания России восьмого созыва, выборах главы Чеченской Республики, выборах депутатов парламента Чеченской Республики пятого созыва, а также муниципальных выборах составила 73,49%», — сообщили в избиркоме.
Отмечается, что «в голосовании приняли участие 569 519 избирателей».
Ранее сообщалось, что явка на выборы в Свердловской области по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 18 сентября составила 32,34%.