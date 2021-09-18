Явка на выборы в Госдуму составила 31,51% по состоянию на 20:00 мск

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Общая явка на выборы в Госдуму в России составила 31,51% по состоянию на 20:00 мск 18 сентября.
Явка на выборы в Госдуму составила 31,51% по состоянию на 20:00 мск
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии России.

«На 20:00 на территории России без учёта дистанционного электронного голосования проголосовали 31,51% избирателей», — приводит сообщение пресс-службы ЦИК ТАСС.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что явка в среднем по России на 15:00 мск составила 25,64%.

По её словам, минимальная явка в ходе проходящих выборов в Госдуму зафиксирована в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области.

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