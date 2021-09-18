Явка на выборы в Госдуму составила 31,51% по состоянию на 20:00 мск
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии России.
«На 20:00 на территории России без учёта дистанционного электронного голосования проголосовали 31,51% избирателей», — приводит сообщение пресс-службы ЦИК ТАСС.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что явка в среднем по России на 15:00 мск составила 25,64%.
По её словам, минимальная явка в ходе проходящих выборов в Госдуму зафиксирована в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области.