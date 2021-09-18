Глава ЦИК России сообщила о регионах с минимальной явкой на выборы

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что минимальная явка в ходе проходящих выборов в Госдуму зафиксирована в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области.
Глава ЦИК России сообщила о регионах с минимальной явкой на выборы
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в ходе заседания информцентра ЦИК, говоря о явке по состоянию на 15:00 мск 18 сентября, передаёт ТАСС.

Памфилова отметила, что в Петербурге явка составила 14,84%, в Хакасии — 14,53%, а в Калининградской области — 14,48%.

По её словам, максимальная явка фиксируется «в Кемерове — 46,86%, а также в Республике Тыва — 50,14% и Карачаево-Черкесской Республике — 52,85%».

Памфилова отметила, что явка в среднем по России на 15:00 мск составила 25,64%.

Ранее глава ЦИК сообщила, что на работу на выборах депутатов Госдумы подали заявки порядка 500 тыс. наблюдателей.

Представитель делегации независимых иностранных наблюдателей, депутат Национального собрания Франции Жан-Клод Эдмон Буше также сообщил, что иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений при проведении выборов в Госдуму.

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