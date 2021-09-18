В Москве состоялся технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«В предыдущие две недели мы запустили шесть станций на БКЛ, и сегодня ещё четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Ходят внутри поезда, обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. Я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно десяти станций — уникальный случай в истории метростроения. Надеюсь, что он состоится», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что «остались следующие работы: убрать строительные площадки, благоустроить станции и обкатать пути».

Ранее Собянин рассказал о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро.