В Москве состоялся технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро

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В Москве состоялся технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
В Москве состоялся технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«В предыдущие две недели мы запустили шесть станций на БКЛ, и сегодня ещё четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Ходят внутри поезда, обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. Я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно десяти станций — уникальный случай в истории метростроения. Надеюсь, что он состоится», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что «остались следующие работы: убрать строительные площадки, благоустроить станции и обкатать пути».

Ранее Собянин рассказал о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро.

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