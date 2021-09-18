В Москве состоялся технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро
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«В предыдущие две недели мы запустили шесть станций на БКЛ, и сегодня ещё четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Ходят внутри поезда, обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. Я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно десяти станций — уникальный случай в истории метростроения. Надеюсь, что он состоится», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он сообщил, что «остались следующие работы: убрать строительные площадки, благоустроить станции и обкатать пути».
Ранее Собянин рассказал о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро.