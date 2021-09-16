В Москве рассказали о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэра.

Ветка пройдёт от центра города до станции «Липовая Роща» за МКАД. На данный момент предполагается построить девять станций, но в будущем линию могут продлить.

Первый участок от «Делового центра» до «Шелепихи» запустили в составе Большой кольцевой линии. Строительство отрезка от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» стартует в 2022 году.

Как ранее сообщала НСН, Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.