В Москве рассказали о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро.
В Москве рассказали о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэра.

Ветка пройдёт от центра города до станции «Липовая Роща» за МКАД. На данный момент предполагается построить девять станций, но в будущем линию могут продлить.

Первый участок от «Делового центра» до «Шелепихи» запустили в составе Большой кольцевой линии. Строительство отрезка от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» стартует в 2022 году.

Как ранее сообщала НСН, Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.

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