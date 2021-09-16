В Москве рассказали о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро
- © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэра.
Ветка пройдёт от центра города до станции «Липовая Роща» за МКАД. На данный момент предполагается построить девять станций, но в будущем линию могут продлить.
Первый участок от «Делового центра» до «Шелепихи» запустили в составе Большой кольцевой линии. Строительство отрезка от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» стартует в 2022 году.
Как ранее сообщала НСН, Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.