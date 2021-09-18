Трое пешеходов пострадали в результате ДТП в Тюменской области

В Тюменской области трое пешеходов, включая двух детей, получили травмы из-за того, что в ходе ДТП один автомобиль отбросило в их сторону.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

«Столкнулись Volkswagen и Kia. По предварительным данным, водитель Volkswagen нарушил правила очерёдности проезда, от удара Kia отбросило на пешеходов, которые стояли около светофора: маму, папу и двоих детей (девочек трёх и шести лет)», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что шестилетняя девочка получила тяжёлые травмы, у второго ребёнка, который находился в коляске, — ушиб, а у матери детей лёгкие повреждения.

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