Трое пешеходов пострадали в результате ДТП в Тюменской области

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В Тюменской области трое пешеходов, включая двух детей, получили травмы из-за того, что в ходе ДТП один автомобиль отбросило в их сторону.
Трое пешеходов пострадали в результате ДТП в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ГИБДД. 

«Столкнулись Volkswagen и Kia. По предварительным данным, водитель Volkswagen нарушил правила очерёдности проезда, от удара Kia отбросило на пешеходов, которые стояли около светофора: маму, папу и двоих детей (девочек трёх и шести лет)», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что шестилетняя девочка получила тяжёлые травмы, у второго ребёнка, который находился в коляске, — ушиб, а у матери детей лёгкие повреждения.

Ранее полиция в Чите возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего водителя, который выехал на тротуар в центре города, сбив насмерть молодого человека и покалечив девушку. 

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