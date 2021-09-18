Корабли Северного флота России проведут учения в море Лаптевых
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Об этом сообщила пресс-служба флота.
«На ледовую разведку с борта большого противолодочного корабля «Североморск» несколько раз вылетал вертолёт Ка-27», — приводит сообщение Интерфакс.
Отмечается, что ледовая обстановка по маршруту перехода в основном была благоприятная.
В составе отряда: большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».
Ранее в ходе учения Северного флота в Арктике было выполнено шесть стрельб крылатыми ракетами морского и наземного базирования.