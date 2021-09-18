Корабли Северного флота России проведут учения в море Лаптевых

Отряд кораблей Северного флота проведёт учения в море Лаптевых. В субботу он преодолел наиболее узкую часть пролива Вилькицкого, соединяющую Карское море и море Лаптевых.

Об этом сообщила пресс-служба флота.

«На ледовую разведку с борта большого противолодочного корабля «Североморск» несколько раз вылетал вертолёт Ка-27», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что ледовая обстановка по маршруту перехода в основном была благоприятная.

В составе отряда: большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».

Ранее в ходе учения Северного флота в Арктике было выполнено шесть стрельб крылатыми ракетами морского и наземного базирования.