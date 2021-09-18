В Ростовской области проверяют сообщения о попытке нападения мужчины на детей

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Прокуратура Ростовской области организовала проверку сообщений СМИ о попытке нападения мужчины с ножом на троих детей в районе школы в Батайске.
В Ростовской области проверяют сообщения о попытке нападения мужчины на детей
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

«По сообщениям в СМИ о попытке нападения мужчины с ножом на троих детей в районе школы №9 на улице Ленина организована проверка», — заявили в прокуратуре.

Также в прокуратуре устанавливают условия и обстоятельства произошедшего, в том числе «соблюдения школой законодательства о несовершеннолетних».

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход проверки, проводимой органом внутренних дел.

В августе сообщалось, что в Ленинградской области мужчина с ножом проник в детский сад.

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