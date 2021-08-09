Мужчина с ножом проник в детский сад в Ленинградской области
- РИА Новости
Отмечается, что мужчина покинул территорию дошкольного учреждения, никто не пострадал.
«По номеру 112 поступила информация, что в кудровский детский сад «Маленькая страна», расположенный на Европейском проспекте, ворвался мужчина, вооружённый ножом», — заявили в администрации.
По данным местных властей, сотрудники детсада нажали тревожную кнопку и на место прибыла частная охранная компания.
По данным пресс-службы районной администрации, мужчина с места происшествия скрылся.
«В здании детского сада его нет. Проводятся оперативные мероприятия. Личность мужчины устанавливается», — заявили в пресс-службе.
Как сообщил Life.ru, в полицию поступило также сообщение из указанного детсада о мужчине, который прыгал по крышам на детской площадке.