Мужчина с ножом проник в детский сад в Ленинградской области

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В Ленинградской области разыскивают мужчину, проникшего с ножом на территорию детского сада в городе Кудрово. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
Мужчина с ножом проник в детский сад в Ленинградской области
  • РИА Новости

Отмечается, что мужчина покинул территорию дошкольного учреждения, никто не пострадал.

«По номеру 112 поступила информация, что в кудровский детский сад «Маленькая страна», расположенный на Европейском проспекте, ворвался мужчина, вооружённый ножом», — заявили в администрации.

По данным местных властей, сотрудники детсада нажали тревожную кнопку и на место прибыла частная охранная компания.

По данным пресс-службы районной администрации, мужчина с места происшествия скрылся. 

«В здании детского сада его нет. Проводятся оперативные мероприятия. Личность мужчины устанавливается», — заявили в пресс-службе.

Как сообщил Life.ru, в полицию поступило также сообщение из указанного детсада о мужчине, который прыгал по крышам на детской площадке.

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