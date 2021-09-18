Глава ЦИК заявила, что более 6 тысяч бюллетеней на выборах в Госдуму признали недействительными

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что более 6 тыс. бюллетеней в пяти российских регионах на выборах в Госдуму признали недействительными.
Глава ЦИК заявила, что более 6 тысяч бюллетеней на выборах в Госдуму признали недействительными
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В пяти субъектах России — Республика Мордовия, Брянская область, Кемеровская, Московская, Челябинская — есть случаи признания недействительными избирательных бюллетеней. Всего на избирательных участках недействительными признаны 6203 избирательных бюллетеня», — сказала она.

В России идёт второй по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.

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