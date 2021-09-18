В ЦИК России заявили об успешном отражении кибератак на систему дистанционного голосования

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что системы защиты успешно справляются с массовыми кибератаками на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центризбиркома.

«Атаки были, и они очень массовые. Они идут и на ПТК (программно-технический комплекс) ДЭГ, и на наш сайт. Но на сегодняшний день системы защиты успешно справляются с этими атаками», — цитирует его ТАСС.

Замглавы ЦИК отметил, что кибератаки не создали помех для работы сайта комиссии и системы ДЭГ.

Ранее руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при Центризбиркоме России Александр Сокольчук заявил, что за первый день голосования на выборах в Госдуму ресурсы ЦИК подверглись трём интернет-атакам с территории других стран.