В Перми задержали сбежавшего из тюменской колонии-поселения

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В Перми задержали заключённого, который сбежал из колонии-поселения в Тюмени. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Тюменской области.
В Перми задержали сбежавшего из тюменской колонии-поселения
  • РИА Новости

«Задержали сегодня в Перми. Он пока находится в отделении полиции», — рассказала представитель пресс-службы.

15 сентября из колонии-поселения №2 в Тюмени сбежал 43-летний мужчина, ранее осуждённый на 23 года и четыре месяца колонии по статьям об убийстве, разбое, вымогательстве и другим. По данным ТАСС, до выхода из исправительного учреждения мужчине оставалось два года и семь месяцев.

В колонию-поселение его перевели в феврале 2021 года по решению суда.

Ранее в Омской области задержали заключённого, сбежавшего из колонии-поселения.

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