В Омской области задержали сбежавшего из колонии-поселения

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В Омской области задержали заключённого, сбежавшего из колонии-поселения.
В Омской области задержали сбежавшего из колонии-поселения
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«16 сентября около 22:00 (19:00 мск) в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в районе Русско-Полянского тракта находится мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым гражданином», — говорится в сообщении.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

«Злоумышленник попытался скрыться, однако в скором времени был задержан сотрудниками полиции во дворе близлежащего микрорайона и доставлен в отдел полиции», — отметили в правоохранительных органах.

13 сентября из колонии-поселения №13 УФСИН по Омской области совершил побег отбывающий наказание заключённый.

По данным СМИ, мужчина отбывал 16-летний срок за убийство, угон, разбойные нападения и похищение.

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