В Омской области из колонии-поселения сбежал заключённый

Из колонии-поселения №13 УФСИН по Омской области совершил побег отбывающий наказание заключённый.

«12 сентября 2021 года в ходе плановой проверки сотрудниками учреждения было обнаружено отсутствие осуждённого Л., отбывающего наказание в колонии-поселении №13 УФСИН России по Омской области», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального УФСИН.

В пресс-службе УФСИН отметили, что принимаются все меры для установления местонахождения заключённого.

По данным СМИ, мужчина отбывал 16-летний срок за убийство, угон, разбойные нападения и похищение.

Ранее в Хабаровском крае рассказали о расследовании массовой драки заключённых в колонии.