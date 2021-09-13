В Омской области из колонии-поселения сбежал заключённый
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- РИА Новости
«12 сентября 2021 года в ходе плановой проверки сотрудниками учреждения было обнаружено отсутствие осуждённого Л., отбывающего наказание в колонии-поселении №13 УФСИН России по Омской области», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального УФСИН.
В пресс-службе УФСИН отметили, что принимаются все меры для установления местонахождения заключённого.
По данным СМИ, мужчина отбывал 16-летний срок за убийство, угон, разбойные нападения и похищение.
Ранее в Хабаровском крае рассказали о расследовании массовой драки заключённых в колонии.