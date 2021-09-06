В Хабаровском крае рассказали о расследовании массовой драки заключённых в колонии
«На данный момент в учреждении... работают сотрудники краевого аппарата управления, прокуратуры региона, следственных органов, проверяются записи с камер видеонаблюдения», — сказано в сообщении.
Ранее в колонию прибыл начальник аппарата управления, генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин.
5 сентября стало известно, что два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате драки между заключёнными ИК-14 в Хабаровском крае.