В Хабаровском крае рассказали о расследовании массовой драки заключённых в колонии

Короткая ссылка
В пресс-службе УФСИН Хабаровского края сообщили о ходе расследования причин массовой драки со смертельным исходом между заключёнными ИК №14.

«На данный момент в учреждении... работают сотрудники краевого аппарата управления, прокуратуры региона, следственных органов, проверяются записи с камер видеонаблюдения», — сказано в сообщении.

Ранее в колонию прибыл начальник аппарата управления, генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин.

5 сентября стало известно, что два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате драки между заключёнными ИК-14 в Хабаровском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить