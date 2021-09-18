В Вологодской области 11 человек пострадали в результате ДТП

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В Вологодской области частный пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего пострадали 11 человек.
В Вологодской области 11 человек пострадали в результате ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«По предварительной информации, утром 18 сентября водитель, управляя автобусом Mercedes-Benz, двигаясь со стороны автодороги М8 Москва — Архангельск в сторону автодороги Вологда — Тихвин — Р21 «Кола», не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что прокуратура Москвы проверит деятельность частного пассажирского перевозчика, по результатам будет дана оценка соблюдению компанией-перевозчиком требований федерального законодательства.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Калужской области погибли три человека.

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