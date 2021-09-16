В ДТП с автобусом и грузовиком под Калугой погибли три человека

В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Калужской области погибли три человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

РИА Новости

«Водитель автобуса перевозил рабочих, 12 человек. По предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с «КамАЗом». Погибли водитель «КамАЗа», водитель автобуса и пассажир автобуса», — приводит ТАСС сообщение. Уточняется, что прокуроры проводят по факту ЧП проверку. Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате столкновения мотоцикла с автомобилем «Газель» на Садовом кольце в Москве.