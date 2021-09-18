В ОДКБ заявили о формировании совместного бюджета для научных разработок в военной сфере

Страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о формировании совместного бюджета для научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в военной сфере.

«Страны заявили о совместном бюджете на проведение необходимых НИОКР», — цитирует ТАСС слова вице-премьера России Юрия Борисова, который сделал соответствующее заявление в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, это переход от словесной координации к более серьёзной интеграции.

Он отметил, что почти все главы делегаций пожелали более тесно проводить работу по интеграции и синхронизации решений в области развития национальных военно-промышленных комплексов.

Ранее стало известно, что ОДКБ не планирует создавать единых наднациональных правоохранительных или судебных органов в сфере военной юстиции.