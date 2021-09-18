Володин проголосовал на выборах в Госдуму

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы.
Володин проголосовал на выборах в Госдуму
  • РИА Новости

«Тот, кто не успел проголосовать вчера, может проголосовать сегодня. Завтра — завершающий день голосования, поэтому, если есть время, то лучше прийти сейчас, сделать свой выбор», — цитирует ТАСС Володина.

Он отметил, что высокая явка предъявляет будущим депутатам большую ответственность.

По его словам, если активно выполнять общественный долг, ответственно подходить к выбору, то власть будет более эффективной.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова проголосовала на выборах депутатов Госдумы в Московской области.

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