Володин проголосовал на выборах в Госдуму
- РИА Новости
«Тот, кто не успел проголосовать вчера, может проголосовать сегодня. Завтра — завершающий день голосования, поэтому, если есть время, то лучше прийти сейчас, сделать свой выбор», — цитирует ТАСС Володина.
Он отметил, что высокая явка предъявляет будущим депутатам большую ответственность.
По его словам, если активно выполнять общественный долг, ответственно подходить к выбору, то власть будет более эффективной.
Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова проголосовала на выборах депутатов Госдумы в Московской области.