Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы.

«Тот, кто не успел проголосовать вчера, может проголосовать сегодня. Завтра — завершающий день голосования, поэтому, если есть время, то лучше прийти сейчас, сделать свой выбор», — цитирует ТАСС Володина.

Он отметил, что высокая явка предъявляет будущим депутатам большую ответственность.

По его словам, если активно выполнять общественный долг, ответственно подходить к выбору, то власть будет более эффективной.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова проголосовала на выборах депутатов Госдумы в Московской области.