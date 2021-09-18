Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму
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- РИА Новости
Об этом она сама сказала ТАСС.
«В 10:00 я проголосовала на своём участке в Павловской Слободе. Все санитарные нормы были соблюдены, всё нормально, всё на месте. Народ потихонечку подходит на участок утром», — заявила она.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Государственной думы.
В России идёт второй по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.
RT ведёт трансляцию хода голосования.