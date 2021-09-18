Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова проголосовала на выборах депутатов Госдумы в Московской области.

Об этом она сама сказала ТАСС.

«В 10:00 я проголосовала на своём участке в Павловской Слободе. Все санитарные нормы были соблюдены, всё нормально, всё на месте. Народ потихонечку подходит на участок утром», — заявила она.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Государственной думы.

В России идёт второй по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.