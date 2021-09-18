В США заявили о поддержке контакта с Францией после решения об отзыве посла

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила, что американские власти понимают позицию Франции насчёт отзыва для консультаций своего посла из Вашингтона.

«Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими партнёрами в связи с их решением отозвать посла для консультаций», — написала Хорн в своём Twitter-аккаунте.

Она отметила, что правительство США понимает позицию Франции и в ближайшее время продолжит участвовать в урегулировании ситуации.

Ранее стало известно, что Франция отзывает в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.