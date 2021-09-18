В США заявили о поддержке контакта с Францией после решения об отзыве посла
- Reuters
«Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими партнёрами в связи с их решением отозвать посла для консультаций», — написала Хорн в своём Twitter-аккаунте.
Она отметила, что правительство США понимает позицию Франции и в ближайшее время продолжит участвовать в урегулировании ситуации.
Ранее стало известно, что Франция отзывает в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.