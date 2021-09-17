В РГО сообщили, что не были организаторами экспедиции, участники которой пропали в Сибири

Короткая ссылка
Русское географическое общество (РГО) не выступало организатором экспедиции, участники которой пропали в Сибири, сообщили в пресс-службе организации.
В РГО сообщили, что не были организаторами экспедиции, участники которой пропали в Сибири

Там отметили, что географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября, всего в её составе — девять человек.

«Русское географическое общество не выступало организатором этой экспедиции, однако в её составе находятся два члена РГО — руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что последний раз группа выходила на связь 11 сентября.

Ведётся поисковая операция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить