В РГО сообщили, что не были организаторами экспедиции, участники которой пропали в Сибири

Русское географическое общество (РГО) не выступало организатором экспедиции, участники которой пропали в Сибири, сообщили в пресс-службе организации.

Там отметили, что географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября, всего в её составе — девять человек.



«Русское географическое общество не выступало организатором этой экспедиции, однако в её составе находятся два члена РГО — руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что последний раз группа выходила на связь 11 сентября.

Ведётся поисковая операция.