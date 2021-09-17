В РГО сообщили, что не были организаторами экспедиции, участники которой пропали в Сибири
Там отметили, что географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября, всего в её составе — девять человек.
«Русское географическое общество не выступало организатором этой экспедиции, однако в её составе находятся два члена РГО — руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что последний раз группа выходила на связь 11 сентября.
Ведётся поисковая операция.