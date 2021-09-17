В Сибири пропала экспедиция Русского географического общества

Экспедиция Русского географического общества пропала в Сибири, последний раз группа выходила на связь 11 сентября, передаёт Интерфакс со ссылкой на МЧС по Томской области.

«11 сентября местные жители населённого пункта Майское Енисейского района Красноярского края видели данную группу, в этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в составе группы — девять человек и две единицы техники. Маршрут проходил по территории Томской области и Енисейского района Красноярского края.

В полицию направлено письмо о необходимости поиска пропавших.