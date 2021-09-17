В Сибири пропала экспедиция Русского географического общества

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Экспедиция Русского географического общества пропала в Сибири, последний раз группа выходила на связь 11 сентября, передаёт Интерфакс со ссылкой на МЧС по Томской области.
В Сибири пропала экспедиция Русского географического общества
  • РИА Новости

«11 сентября местные жители населённого пункта Майское Енисейского района Красноярского края видели данную группу, в этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в составе группы — девять человек и две единицы техники. Маршрут проходил по территории Томской области и Енисейского района Красноярского края.

В полицию направлено письмо о необходимости поиска пропавших.

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