В Сибири пропала экспедиция Русского географического общества
- РИА Новости
«11 сентября местные жители населённого пункта Майское Енисейского района Красноярского края видели данную группу, в этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске», — сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, в составе группы — девять человек и две единицы техники. Маршрут проходил по территории Томской области и Енисейского района Красноярского края.
В полицию направлено письмо о необходимости поиска пропавших.