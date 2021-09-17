В Удмуртии открыли 39 «Точек роста»

В 26 муниципалитетах Удмуртии открыли 39 «Точек роста».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Это прекрасный подарок учащимся и педагогам к началу нового учебного года. Теперь перед ребятами открываются широкие возможности освоения необходимых знаний на современном уровне», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Во всех центрах ученики будут работать на современных компьютерах, 3D-принтерах. Также можно записаться в кружки.

Ранее учитель обществознания и права, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев в беседе с URA.RU объяснил, когда ученикам стоит начинать подготовку к Единому государственному экзамену.