В России запускают прямую линию по газификации

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Медиагруппа «Комсомольская правда» и «Газпром межрегионгаз» запускают совместную прямую линию «Газификация России: вопросы и ответы».
В России запускают прямую линию по газификации
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Задать вопрос можно будет через сайт kp.ru, а также в группах «Комсомольской правды» в соцсетях и мессенджеры.

Каждую неделю специалисты будут отвечать на вопросы и разбирать самые распространённые обращения, связанные с подключением газа.

В ноябре глава «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в прямом эфире радио «Комсомольская правда» расскажет о текущей работе и ответит на вопросы читателей и слушателей.

Прямая линия будет работать с 20 сентября до 15 ноября.

Ранее сообщалось, что в Татарстане создали региональный штаб по газификации для организации системной работы и обеспечения оперативного взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и ООО «Газпром трансгаз Казань».

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