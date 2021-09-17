В Пермском крае рассказали о средней явке избирателей на 15:00

Избирком Пермского края представил данные о явке в первый день голосования.

Об этом сообщает URA.RU.

«Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15:00 составляет 7,49%, или 148 277 человек», — заявили в избирательной комиссии.

Наибольшую активность зафиксировали в Бардымском, Уинском и Большесосновском муниципальных округах (14,65, 14,46 и 13,32% соответственно).

В регионе проходят выборы депутатов Госдумы, регионального Заксобрания, Пермской гордумы, а также членов представительных органов в 16 территориях.

Ранее руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив», политолог Дмитрий Захаров в беседе с Nation News рассказал о преимуществах электронного голосования.