В Пермском крае рассказали о средней явке избирателей на 15:00

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Избирком Пермского края представил данные о явке в первый день голосования.
В Пермском крае рассказали о средней явке избирателей на 15:00
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15:00 составляет 7,49%, или 148 277 человек», — заявили в избирательной комиссии.

Наибольшую активность зафиксировали в Бардымском, Уинском и Большесосновском муниципальных округах (14,65, 14,46 и 13,32% соответственно).

В регионе проходят выборы депутатов Госдумы, регионального Заксобрания, Пермской гордумы, а также членов представительных органов в 16 территориях.

Ранее руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив», политолог Дмитрий Захаров в беседе с Nation News рассказал о преимуществах электронного голосования.

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