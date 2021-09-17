RT потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Красовского

RT направил письмо руководству компании Facebook после очередной блокировки аккаунта журналиста Антона Красовского с требованием восстановить доступ к его странице.

За последние несколько недель платформа без каких-либо оснований принимала решение временно заблокировать аккаунт Красовского, в результате чего он не может выкладывать посты и делать комментарии.

Как указывает RT в письме, процедуры Facebook, на основе которых выносится решение о блокировке, «абсолютно не прозрачны, не этичны и не подчиняются каким-либо общепризнанным нормам», а весь процесс «происходит анонимно, без должной проверки и возможности диалога».

«Мы просим вас срочно разобраться в этом вопросе и требуем немедленной разблокировки аккаунта журналиста Антона Красовского. Мы также надеемся, что компания Facebook проведёт тщательное расследование в отношении сотрудников, ответственных за дискриминационные действия, совершённые от лица организации», — говорится в письме.

В марте Красовский написал главе Роскомнадзора Андрею Липову письмо, в котором призвал его обратить внимание на политику YouTube в отношении RT. В частности, он рассказал о притеснении созданного им совместно с RT документального проекта «Эпидемия».